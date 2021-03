Quando riposa Cristiano Ronaldo? Senza nascondersi: anche questo è un tema, per quanto se ne parli giustamente poco. Del resto, la testa è altrove: è nei quattro giorni determinanti per il futuro di questa stagione, tra Lazio e Porto ci si gioca un pezzo di futuro. Tutti. Pirlo compreso. Lo è persino Cristiano.



QUANDO RIPOSA - Dunque, il primo pensiero è portare la Juve ancora un passo in avanti verso la prossima Champions League. Poi attenzione a quest'edizione: non superare gli ottavi con il Porto sarebbe un dramma, per certi versi peggiore rispetto ad Ajax e Lione degli anni scorsi. Anche per questo, Ronaldo non ha intenzione di tirare il freno: sa che ne avrebbe bisogno - del resto, chi non ne avrebbe? -, ma allo stesso tempo sa di essere determinante per questa squadra, specialmente in un periodo di profonda emergenza. Due partite in cui darà tutto. Poi? Magari, ecco, la trasferta di Cagliari in cui potrà tirare il fiato. Anche perché poi ci sarà subito il Napoli e si riparte per la pausa nazionali. Non sarà semplice: serve uno spot libero e stringere i denti per la sua Juventus.