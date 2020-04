Tutti insieme. Decisamente e appassionatamente. La famiglia Aveiro si è radunata per il compleanno di Alicia Beatriz, figlia di Hugo, fratello di Cristiano Ronaldo, Elma e Katia. L'intera famiglia, con tanto di nonna Dolores, riunita per festeggiare i 21 anni della nipotina di CR7: scene assolutamente normali, in un momento in cui - anche in Portogallo - restano in vigore le norme sul distanziamento sociale causa coronavirus. Nessuna polemica però in Portogallo, dove la notizia è stata riportata per quella che è: una festa con invitati d'onore. Il video, qui in basso, mostra il momento in cui Alicia spegne la sua particolarissima candelina.