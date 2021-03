Eccesso di fame di gol, eccesso di generosità. Cristiano Ronaldo prova ad avventarsi famelico su un pallone crossato in area dalla sinistra, ma colpisce Cragno. Il portiere del Cagliari resta a terra per un colpo alla bocca e perde un po' di sangue dal mento. Un intervento per cui il portoghese è stato ammonito, un fallo per cui ha chiesto immediatamente scusa, anche a parole: "Scusa portiere", questo quanto si è sentito dai microfoni a bordo campo. Poi è arrivata anche la spiegazione con l'arbitro e il cartellino giallo. Non rosso, perché non si tratta di vigoria sproporzionata.