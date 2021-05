CRISTIANO RONALDO



Sono 100 gol con la Juventus pic.twitter.com/jWGCylwF6A — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 12, 2021

L'aggancio di destro, la chiusura di sinistro. Se gliel'avessero chiesto, probabilmenteavrebbe optato proprio per il gol siglato: è il numero cento, in tre stagioni con la Juventus, ricche di vittorie, delusioni, umane emozioni. Ma soprattutto di reti, perché quelle non sono mai mancate, neanche per un istante.Cristiano raggiunge quota cento ancor prima di Paulo, ancora fisso a 99 e questa sera, a Reggio Emilia, al suo fianco. Ci sarà tempo anche per lui.Il primo traguardo personale è stato raggiunto, e con questo Ronaldo fino alla fine non si potrà non credere a un posto in Champions League.