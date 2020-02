La Juventus e Cristiano Ronaldo sono ormai diventati un binomio quasi indissolubile. Infatti, il portoghese è un punto fermo, fermissimo anzi, dal momento in cui - due estati fa - è atterrato in quel di Torino. Quest'anno, ad esempio, Ronaldo ha segnato 19 reti su 19 presenze in campionato, legittimando il significato del concetto "se c'è, segna". Difficile, poi, che non ci sia: la sostituzione con il Milan ha raccontato di un CR7 che le vuole giocare tutte, fisico permettendo, e la Juventus lo asseconda. Infatti, senza di lui, i punti dei bianconeri sarebbero molti meno. Esattamente 18.