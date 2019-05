E’ unscatenato, quello che ha strappato applausi ai tifosi presenti al Training Center della Continassa per l’allenamento bianconero. Durante la partitella di oggi, il fuoriclasse portoghese si è inventato un gol dei suoi: dribbling, finta e destro imparabile. Poi l’esultanza e le braccia alzate in direzione del pubblico, in questa seduta eccezionalmente “aperta” ai fan. In vista dell'ultima partita della stagione con la maglia bianconera, CR7 dimostra di avere il piede ancora caldo: contro la Sampdoria il cinque volte Pallone d'Oro vuole migliorare lo score della sua prima stagione alla Juve.