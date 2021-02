Cristiano Ronaldo guarda in casa... Real Madrid. Mentre David Beckham strizza l'occhio al portoghese per portarlo in MLS, l'attaccante 'fa il mercato' della Juve e prova a convincere Raphael Varane a trasferirsi a Torino. A riportarlo è Don Balon, secondo il quale i bianconeri potrebbero puntare sull'amicizia che c'è tra i due giocatori e fare un tentativo per il centrale delle Merengues. Il Real non chiude la porta a una trattativa, ma parte da una richiesta di 50 milioni di euro.