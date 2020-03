Sfoglia la GALLERY per leggere tutti i commenti dei tifosi bianconeri sulle voci di addio di CR7

Cristiano Ronaldo fa vincere il Real Madrid. Sì, anche se ormai dalle parti della casablanca non si fa vedere da due stagioni, ieri sera ha assistito dalla tribuna del Bernabeu alla prima vittoria dellasua ex squadra contro il Barcellona, da quando è partito. Una presenza che non è passata inosservata e che ha alimentato le voci di un possibile ritorno a Madrid del campione portoghese. Spesso ritornano, le voci su un suo possibile addio anticipato alla Juventus - ha ancora due anni di contratto - anche se la società ha sempre sottolineato come la sua permanenza non sia in dubbio. Così, dopo la gita in Spagna, Ronaldo ha attirato su di sé gli occhi dei tifosi bianconeri, dividendo inevitabilmente la piazza."Chi non vuole restare, se ne vada" reclama così a gran voce un tifoso su Twitter, sottintendendo come, le ripetute voci di addio, siano un sintomo di poca voglia di Juve da parte di Ronaldo. "In un anno e mezzo, nemmeno un coro" interviene un altro fan, riprendendo invece i tifosi bianconeri sulla poca partecipazione allo stadio: i cori del Bernabeu, non per caso, si sono sentiti anche dalle parti di Torino. Ma nessun campanello d'allarme, perché per molti tifosi sul web si tratta della solita "bufala": "Non può neanche andare a vedere la partita...." sostengono in molti, che difendono Cristiano Ronaldo da ogni malelingua.