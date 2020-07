"Fa che i tuoi sogni diventino realtà, sempre con una compagnia speciale". Parola di Cristiano Ronaldo, che dal suo yacht lancia il messaggio postando una foto sul suo profilo Instagram: crederci sempre, mai mollare. Lui l'ha fatto, ed è diventato il giocatore più importante al mondo. Il portoghese oggi si gode la famiglia e i successi in campo, vicino a lui la sua Georgina che non lo lascia mai. Tra i commenti anche quello dell'ex juventino Medhi Benatia, che scherza: "Troppo piccolo questo yacht per te, fratello".