Scendendo in campo in Juventus-Spezia e segnando in contropiede il gol del 3-0, Cristiano Ronaldo ha coronato diversi primati. Innanzitutto ha giocato la partita numero 600 in carriera nei vari campionati in cui ha militato, inoltre è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni nei top-5 campionati europei. E andando sui bottini generali di gol, è arrivato a quota 92 con la maglia della Juventus.



E IN TOTALE? - Nel computo complessivo della sua carriera, CR7 ha toccato quota 767 reti. Ricorda niente questo numero? Sì, sono i gol ufficiali messi a segno da Pelè secondo le prima classifiche che erano uscite quando negli ultimi anni il duello a distanza tra Ronaldo e Messi ha indotto gli statistici a riprendere in mano almanacchi e registri statistici. Poi sono spuntati nuovi calcoli e la soglia di Pelè e gli altri supercannonieri storici si è abbassata, con la conseguenza che Ronaldo è già stato incoronato da tantissimi come "re dei bomber all-time". O REY - Ma a voler sottolineare ulteriormente la grandezza di Ronaldo, rispolveriamo quelle statistiche "originarie" e apprezziamo che, stando ad esse, il fuoriclasse della Juve ha agganciato Pelè al terzo posto sul podio. Nel mirino ora c'è Romario a 772. Mentre il primo di sempre rimane Josef Bican a 805. Forse questi dati sono antiquati e meno accurati, se è vero come è vero che sono stati di recenti soppiantati. Ma in fondo, "sospendere l'incredulità" come a teatro, e tenerli come faro, può essere utile per tenere ancora più accesa la fiamma dell'ambizione di Ronaldo, un superatleta che si nutre di primati da battere. E la Juve si gode le esultanze del suo fenomeno, anche in partite che non promettevano faville, sperando che magari il prossimo aggancio o sorpasso coincida con un trofeo.