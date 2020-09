Cristiano Ronaldo sempre più nell’Olimpo degli dei del calcio. Con la doppietta realizzata ieri contro la Svezia in Nations League, l’attaccante della Juventus si è portato alla straordinaria cifra di 101 gol con la maglia del Portogallo, record celebrato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport: “Ronaldo fa 101 – Raggiunge le tre cifre col Portogallo sotto gli occhi di Kulusevski”.



Anche il Corriere dello Sport dedica spazio al fenomeno portoghese: “La carica di CR101 – Ronaldo va in tripla cifra con il Portogallo: due gol alla Svezia”.



Tuttosport invece apre con l’intervista esclusiva a David Trezeguet, occasione in cui ha ampiamento parlato del nuovo tecnico della Juventus Andrea Pirlo.