Cristiano Ronaldo in questi due anni abbondanti di Juventus ha giocato in tutto 99 partite tra tutte le competizioni ufficiali. La partita di oggi a Marassi contro il Genoa è la sua presenza numero 100 in bianconero. Ma con quale bottino CR7 si presenta a questo traguardo con la maglia bianconera? Sono 77 reti e 17 assist! Non una media un gol a partita, dunque, ma sicuramente un bilancio ragguardevole, per un giocatore che non fornisce solo un apporto puramente tecnico ma anche di carisma e morale per tutta la squadra!