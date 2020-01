Tripletta pazzesca, e prestazione ancor più incredibile. Eccolo, Cristiano Ronaldo. Che bagna il nuovo anno con la sua prima tripletta italiana: il portoghese ha liquidato, in compartecipazione con Higuain, il Cagliari. Siglando tre reti sulle 4 totali rifilate ai sardi. "Grandi sensazioni, inizio al top il 2020 con una tripletta e una vittoria". In basso, slideshow che racconta in crescendo la gara di CR7. Semplicemente pazzesca.