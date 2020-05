1









Aspettando di capire quando rientrare in Italia e poter tornare ad allenarsi alla Continassa insieme ai compagni, Cristiano Ronaldo si gode la sua famiglia a Madeira, dove sta trascorrendo la sua quarantena. Il portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al figlio Cristiano jr: "Alla scoperta della mia isola con la migliore compagnia". CR7 è stato il primo giocatore della rosa a lasciare l'Italia, per assistere la madre appena uscita da un ictus. Via via, altri stranieri della Juve hanno fatto la sua stessa scelta lasciando Torino per raggiungere le proprie famiglie. L'unico ad essere rientrato, finora, è Miralem Pjanic.