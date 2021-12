Ieri nel corso della conferenza stampa ​Michaelattuale tecnico del Manchester United ha risposto ad una domanda sull'esclusione di. Queste le sue parole: "​La notizia è stata ingigantita troppo, onestamente. Esistono tantissime ragioni per le quali si prendono delle decisioni. Capisco che possa fare più rumore ma qui non esiste alcun caso Ronaldo. Tra l'altro abbiamo fatto anche una buona partita, non capisco perché farne un dramma". Il giocatore era già stato dato in uscita dai Red Devils da alcuni quotidiani.