Em breve estará no meu Museu. And still pic.twitter.com/aw0RR6EW9u — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 12 giugno 2019

. Dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e lo scudetto con la maglia della Juventus, è arrivata la vittoria in Nations League con il Portogallo a completare il "Triplete" personale del fenomeno bianconero. E oggi Ronaldo ha voluto ricordare una volta di più la vittoria con la sua Nazionale, sottolineando come il trofeo vinto domenica sarà "" a Funchal. Un motivo in più, insomma, per recarsi in visita nella "seconda casa" di Ronaldo.