La partita di ieri sera contro il Lione ha messo in mostra tanti difetti che la Juventus di questa stagione sembra faticare ad assimilare. Un segno di continuità, però, sembra esserci: il gol di Dybala contro il Brescia ha ricordato ulteriormente un problema che ieri sera si è riproposto, ovvero le punizioni di Cristiano Ronaldo. Due errori, ancora contro i francesi, che hanno fatto salire il numero di calci piazzati sbagliati da quando è in bianconero. Infatti, a fronte di zero gol, CR7 ha fatto registrare 38 errori consecutivi. Contro la Lokomotiv Mosca, nella fase a gironi della Champions, Ronaldo ha rischiato di sbloccarsi, ma allora fu Ramsey a rovinargli il gol ad un passo dalla porta.