La caduta dei campioni d’Europa. Non è bastato il forcing finale, fatto dal colpo di testa di Ruben Dias e dal palo di Guerreiro, dalle risposte di Courtois e dalle chiusure di Meunier. Il Portogallo cade contro il Belgio e viene eliminato da Euro2020. Decide la prodezza balistica (complice una risposta non perfetta di Rui Patricio) di Thorgan Hazard, al 42’ del primo tempo.



Questo vuol dire l’uscita di scena, anticipata, di Cristiano Ronaldo. Ci ha provato, su punizione, con i suoi soliti movimenti ad allargarsi per poi accentrarsi, con gli stacchi di testa e le azioni in solitaria. È, come sempre, l'ultimo ad arrendersi, ma il risultato finale non premia. Perché è questo che conta, è questo che ha sempre contato nella sua carriera, ricchissima di trofei, vittorie e record. Oggi la sconfitta, anche se il Portogallo avrebbe meritato qualcosa di più per il secondo tempo decisamente arrembante. Dunque sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nei quarti di finale dell’Europeo. Non Ronaldo, che vede sfumare la sfida con i rappresentati del Paese in cui vive da tre anni, il succulento duello con i suoi compagni di squadra Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. Adesso è lecito porsi la domanda: l’Italia scomparirà definitivamente dal suo futuro? Ci sarà un ritorno ed un ultimo anno alla Juve? Tempo al tempo per conoscere la sua decisione e adesso che il suo Europeo è finito, non tarderà ad arrivare.