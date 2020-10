Cristiano Ronaldo è al centro del caso "bolla bucata", con l'andata e ritorno da Torino per disputare le gare con il Portogallo. CR7 ha lasciato la bolla bianconera con qualche giorno d'anticipo per rispondere alla chiamata del Ct, salvo poi dover chiudere anticipatamente la spedizione nazionale proprio per aver contratto il coronavirus. E' tornato a Torino per il suo isolamento, con un volo privato autorizzato dalle autorità sanitarie. Quanto è costato? Tuttosport racconta: "I 15-20mila euro che più o meno ha speso per il volo in aeroambulanza sono poco cosa per le sue tasche".