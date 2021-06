Cristiano Ronaldo resterà concentrato solo sul Portogallo per tutta la durata dell’Europeo. Poi, sarà tempo di programmare il suo futuro. Stando a quanto riporta Sky Sport, CR7 deciderà la prossima tappa della sua carriera solo alla fine della manifestazione. Che potrebbe essere ancora alla Juventus come da accordi, in quanto gli resta un solo anno di contratto. Oppure altrove, anche se sarà difficile strappare un contratto con un ingaggio pari a quello che guadagna in bianconero.