Non era più abituato a perdere finali Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juve, sconfitto ieri con i bianconeri dalla Lazio di Simone Inzaghi in Supercoppa Italiana, non usciva con un ko da una partita che metteva in palio un titolo dall'agosto del 2014, quando il Real Madrid aveva perso contro i cugini dell'Atletico la finale di ritorno della Supercoppa di Spagna. Scherzo del destino, il gol decisivo in quella sfida lo aveva messo a segno Mario Mandzukic.