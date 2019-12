Cristiano Ronaldo ha vinto il premio come miglior giocatore ai Globe Soccer Awards di Dubai. Sul palco, nel momento della premiazione, il campione della Juventus ha ricordato l'ultima perla della sua carriera - da più di 700 gol . Infatti, secondo CR7, la rete segnata alla Sampdoria nell'ultimo turno di campionato è la più bella di tutta la sua vita calcistica, tra quelle fatte di testa: "​Da quando ho iniziato la carriera ho fatto oltre 700 gol, come colpo di testa quello è stato uno dei migliori, forse il più bello., credo di aver saltato ancora più in alto di quello che hanno detto".