Applausi. Ovunque e comunque. Perché quella di Ronaldo è un'impresa sportiva come pochissime: ha totalizzato 700 gol in carriera. Così suddivisi: 5 con lo Sporting di Lisbona, 118 con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 32 con la Juventus e 95 con il Portogallo. Il fuoriclasse lusitano ha segnato in tutti i campionati e in tutte le competizioni a cui ha partecipato. Aspettava questa rete ormai da tempo, ed eccola qua: un calcio di rigore che non ha sovvertito la sorte del suo Portogallo (uscito sconfitto dalla partita con l'Ucraina), ma che gli ha spianato la strada verso la storia.