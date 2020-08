"È sempre un orgoglio, volta dopo volta, prendere parte alla selezione nazionale e difendere il simbolo della nostra nazione, il Portogallo!". E' il messaggio di Cristiano Ronaldo, postato sui social e mandato direttamente a tutti i suoi tifosi e connazionali. Nelle ultime stagioni, CR7, ha saltato alcune gare nazionali per preparare al meglio le sue stagioni bianconere, ma ora non si fermerà. E' pronto anche per il Portogallo.