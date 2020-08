La Juventus oggi ha posto le prime basi per la stagione 2020-2021 nel primo giorno di ritiro alla Continassa. Per i giocatori quindi sono finite le vacanze di agosto, che hanno avuto la loro parte finale negli ultimi giorni. Cristiano Ronaldo ha passato una serata in un locale al mare insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez e tanti amici... tra i quali l'amicissimo Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve, accompagnato dalla sua fidanzata Giulia Ortaggi. Ieri sera Pinsoglio ha pubblicato due foto della festa, tra cui uno scatto "a 4" delle due coppie Ronaldo-Georgina e Pinsoglio-Ortaggi.