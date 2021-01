"Conte impacchetta Pirlo senza inventarsi geniali o inaspettate mosse strategiche, alla fine il suo piano è basato sull'uscita a sinistra e il cambio campo a destra, dove sfruttare Hakimi, snodo più importante di Brozovic per lo sviluppo della manovra nerazzurra. E poi la velocità, bruciante, nelle ripartenze. Non siamo esattamente alla reinvenzione del calcio, ma funziona benissimo". Così apre Tuttosport, che prosegue la sua analisi facendo il punto sui singoli e coinvolgendo anche un CR7 totalmente fuori contesto.



E scrive: "Bisognerebbe calcolare quanto questo dipenda dalla esasperante lentezza di Bentancur e Rabiot, irriconoscibili e irritanti anche per la leggerezza di certe giocate, così come dall'evanescenza di Ramsey. La Juventus si arrende a centrocampo, esponendo la difesa, dove Chiellini mostra affanni logici per chi è alla prima vera sfida dopo due mesi di stop e si trova davanti l'attaccante più in forma del campionato: eppure lotta, uno dei pochi, perfettamente consapevole che partita si stia giocando, al contrario della stragrande maggioranza dei suoi compagni. Chiesa si autoisola sulla fascia e fatica a entrare nel gioco, perfino il saggio e solido Danilo si assesta sulla generale mollezza agonistica. È una Juventus confusa, vittima di errori tecnici inauditi, che viene tradita anche da Ronaldo, abulico e defilato, che non trova nemmeno un guizzo di Morata, che non riesce a sfruttare McKennie e Kulusevski, certamente più in palla degli altri, ma inseriti in un contesto troppo pasticciato, non sono riusciti a ricalcolare la rotta: la Juventus era ormai troppo lontana dalla strada giusta".