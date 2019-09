Come sempre quando in vista c'è una competizione continentale come l'Europeo, le stagioni si allungano. Così, a pensare ad oggi ad un'annata 2019-2020 che si concluderà a maggio come ogni anno, si fa errore: giugno e luglio sono date più probabili. Eppure, Cristiano Ronaldo vive sospeso tra la voglia di giocare e quella di segnare. Maurizio Sarri gli ha promesso più gol, lui non vorrebbe saltare neanche una partita pur di farli, ma gli impegni aumentano ogni settimana e gli anni con loro: saranno infatti 29 le gare in programma da qui al 31 dicembre '19 (30 se la Supercoppa verrà anticipata), mentre 35 gli anni che il portoghese compirà a febbraio. Numeri che possono essere analizzati.



40 GOL - Segnare serve e non solo al palmares di CR7. Segnare aiuta la squadra e Sarri lo sa benissimo: come riporta Tuttosport, l'obiettivo del tecnico toscano sul suo principale terminale offensivo sembra essere il raggiungimento dei 40 gol. Un numero importante, ma come il compagno di reparto Higuain può raccontare, non impossibile da raggiungere sotto gli ordini di Sarri. Arrivare a questa cifra senza considerare il discorso fatto in apertura, però, può entrare in conflitto. Vale però il discorso opposto: il record stagionale di CR7 è di 61 (2016) e fermarsi a 40 non sarebbe così impossibile, sebbene gli anni passino e le partite dovranno diminuire. Certo è che il portoghese ha messo nel mirino sia la Lituania con la nazionale, sia Fiorentina e Atletico con la Juventus. PAUSA - La centralità di Ronaldo con il Portogallo però, rischia di risultare un problema per la Juventus. Come riporta infatti Il Corriere dello Sport, CR7 non potrà beneficiare delle soste nazionali, così, dovrà inevitabilmente tirare il fiato con la Juve: l'ultimo anno a Madrid ha saltato le prime cinque, ora Sarri sembra non curarsene, ma il trittico post-Atletico con Verona, Brescia e Spal potrebbe essere il momento giusto per preservare il proprio capitale offensivo principale.