Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, a un incontro con i tifosi, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Forse è un po' troppo vecchio per noi. Ci sono molti nomi sulla stampa, è comprensibile che sia venuto fuori anche il suo". Al nome però non seguiranno fatti: il campione portoghese studia il rinnovo con la Juventus, e alla squadra di Flick interessa ormai solo Leroy Sané in quel ruolo.