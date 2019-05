"Partita del cuore 2019, prima partita insieme". La foto mette chiaramente i brividi. Ci sono Cristianoa destra e Francescoa sinistra. Insieme, appunto per la prima volta, in un evento benefico che si terrà questa sera all'Allianz Stadium di Torino. La partita ha portato a Torino tantissimo entusiasmo e grandissimi ospiti. Tra i grandi nomi in campo, ecco che torneranno Buffon, Allegri, Leclerc, Vettel, John Elkan, Mick Schumacher, Nedved, Zingaretti, Agnelli, Pirlo, Chiellini, Totti e Zanetti. Platini-Vialli e Allegri-Masini in panchina, CR7 pronto al centro per dare il calcio d'inizio.