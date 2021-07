Cristiano Ronaldo riabbraccia i colori bianconeri e oggi inizia quello che sarebbe il quarto anno alla Juve, l'ultimo del suo attuale contratto. Il condizionale è d'obbligo perché, anche se con il ritorno a Torino l'addio è molto molto più complesso, la certezza assoluta della permanenza in bianconero ancora non c'è. Al massimo, si può dire che ora servirebbe una brusca rottura per dirsi addio.Solo Mbappé e il Psg possono provare a compromettere lo schema che si va delineando, ma che passa ancora da alcune tappe.Oggi, ve lo stiamo raccontando anche con le immagini, è già passato dalla Continassa e dal JMedical per test e visite mediche e nel quartier generale bianconero ritornerà per l'allenamento odierno. Dopodiché incontrerà i dirigenti e Allegri, almeno per salutarsi e riabbracciarsi. Un summit non formale, ma che conta molto, perché spostare uno come CR7 richiede tanto tempo e tanta forza, ma soprattutto una serie di volontà da assecondare. Così il futuro prossimo di Cristiano sembra ancora a tinte bianconere, a meno di sorprese clamorose. Il pizzico di incertezza che resta è legato al fatto che, negli ultimi due mesi, Ronaldo non ha mai dato segnali di voler restare alla Juve, semmai ha rispettato un religioso silenzio sul tema.