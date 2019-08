Ronaldo? E' 'Terminator'. A raccontarlo è Il Giornale, che sottolinea come Kean sia andato già via, mentre per Dybala si continua a trattare per la cessione al Manchester United. E poi, ancora: Mandzukic sempre verso i Red Devils, quindi Higuain che resta sulla lista dei possibili esodati dalla Continassa. Come racconta il quotidiano, tutto ruota attorno al portoghese. La Juve dipende esclusivamente dal suo nuomero sette e si sta 'snaturando' per avvicinarsi alle doti dell'ex Real Madrid. Paratici ascolta ed esegue il mercato a seconda delle esigenze di Cristiano Ronaldo. "Che va esaltato, coccolato, protetto".