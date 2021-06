Ebbene sì, il momento tanto atteso è arrivato. Anzi, forse meglio definirlo come l’anticamera del momento, l’evento che precede la scelta clou. Cristiano Ronaldo è uscito anticipatamente dall’Europeo, il suo Portogallo è stato sconfitto dal Belgio e adesso dovrà prendere la decisione che sposta enormemente l’ago della bilancia, ovvero restare o meno alla Juventus. Non resta che aspettare l’istante preciso in cui scioglierà le riserve.



IL FUTURO DI RONALDO - Da giorni veniva ripetuto questo refrain, adesso si entra nella fase caldissima del processo decisionale, quello della comunicazione della scelta. Che può prendere più o meno tempo, magari rallentato da un po’ di relax. Nel frattempo, il super agente del portoghese Jorge Mendes si è dato da fare, tastando il terreno per un possibile ritorno al Manchester United o per lo scenografico passaggio al Paris Saint-Germain. Entrambi i club potrebbero decidere di puntare su CR7, ma a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle di cui gode alla Juve. A proposito, anzi, soprattutto: come cambia il mercato bianconero?



IL MERCATO DELLA JUVE - La risposta è molto semplice: Ronaldo, letteralmente, strapperà il mercato della Vecchia Signora. Perché c’è una Juve con Ronaldo e una senza. La prima, a livello progettuale, implicherebbe fissare il centro gravitazionale della squadra ancora una volta sul pianeta Ronaldo, magari con un satellite Dybala più allineato. La seconda, un’incognita, o meglio, una rivoluzione. Con Ronaldo la Juve andrebbe solo a puntellare l’organico, senza lo andrebbe a modificare profondamente. Dire addio all’ex Real Madrid significherebbe risparmiare oltre 80 milioni di euro (tra ingaggio lordo e quota di ammortamento), un grandissimo tesoretto da investire per arrivare ai nomi altisonanti circolati nelle ultime settimane, come Vlahovic o Gabriel Jesus. Dando un’accelerata importante al rinnovo della Joya e senza dimenticare che le ipotetiche destinazioni di Ronaldo potrebbero offrire in cambio giocatori del calibro di Pogba e Icardi. L’orologio corre, il tempo della scelta sta per arrivare. In ogni caso, Ronaldo cambierà il mercato della Juve.