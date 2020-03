E' come se Cristiano Ronaldo e il Real Madrid non si fossero mai lasciati. L'attaccante della Juventus è tornato al Bernabeu la scorsa settimana per guardare Real-Barcellona ad ha goduto di tutto l'affetto del suo ex pubblico. Secondo Diario Gol in Spagna CR7 avrebbe incontrato Florentino Perez dicendogli: ​“Se fossi ancora al Real Madrid, saremmo i grandi candidati per vincere tutto: Liga, Coppa del Re e Champions". Cristiano, secondo il portale iberico, tornerebbe volentieri al Real ma Florentino non lo vorrebbe più al Bernabeu perché ritiene la sua cessione un buon affare.