Quella tra Portogallo e Belgio è una sfida che a Cristiano Ronaldo evoca ricordi contrastanti. Fecero scalpore infatti nel 2007 le dichiarazioni dell'allora portiere belga Stijn Stijnen alla vigilia di un match tra le due nazionali: "Dopo iniziare a dare la caccia a Cristiano Ronaldo dopo due minuti di gioco, così da non farlo continuare a giocare e farlo uscire dal campo in barella. Non dico che i miei compagni debbano spaccargli le gambe, ma bisogna giocare con carattere ed entrargli sullo stinco". Alla fine Ronaldo e Stijnen si chiarirono a fine gara. Una gara vinta 4-0 dal Portogallo, con doppietta peraltro di CR7.