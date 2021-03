Il momento complicato di Cristiano Ronaldo si sta rispecchiando anche con la maglia del Portogallo: quattro partite senza gol in nazionale, nulla di strano per un giocatore normale ma un dato che risalta subito all'occhio per chi fa più notizia quando non segna che viceversa. Tanto per dirne una, Cristiano insegue il primato di miglior marcatore con le nazionali che è dell'iraniano Ali Daei, a +7 sul portoghese. Oggi Ronaldo può resettare tutto con uno - o più - gol contro il Lussemburgo, ma se dovesse rimanere a secco anche stavolta le partire in nazionale senza segnare salirebbero a cinque e sarebbe la prima volta da sette anni, da quando Fernando Santos è diventato ct del Portogallo.



RONALDO - L'attaccante della Juve non sta vivendo un periodo semplice, forse uno dei più difficili della carriera. Con i bianconeri è fuori dalla Champions e probabilmente lo scudetto è andato (-10 dall'Inter capolista), la qualificazione alla prossima Champions League è a rischio e l'unica consolazione potrebbe essere la Coppa Italia. Decisamente poco per il giocatore più forte al mondo, che storce il naso e, secondo la stampa spagnola, pensa all'addio. Da Madrid fanno sapere che lo riprenderebbero volentieri, il contratto con la Juve è in scadenza nel 2022 ma Ronaldo potrebbe davvero lasciare Torino con un anno d'anticipo. Il suo futuro è tutt'altro che sicuro, e da quello dipende tutto il mercato estivo. L'INCROCIO CON DYBALA - Sì, perché se dovesse andare via Cristiano allora a quel punto potrebbe rimanere Paulo Dybala. Eccolo, l'altro 'caso' delicato in casa Juve: l'argentino ha la stessa data di scadenza di CR7 - 30 giugno 2022 - ma la società vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Per questo più di un anno fa erano iniziate le trattative per il rinnovo, poi bloccate a causa del Covid e mai più riprese veramente. Qualche frecciatina a distanza tra Paulo e la dirigenza, sul piatto una proposta da 10 milioni d'ingaggio annui che all'entourage non basta per mettere nero su bianco. Se invece alla fine Ronaldo dovesse decidere di restare e la trattativa per il contratto di Dybala non si sbloccasse, la società potrebbe vendere subito l'argentino al miglior offerente, mettendo ancora Cristiano al centro della Juve e reinvestendo i soldi della cessione di Dybala. La società valuta e riflette, uno dei due potrebbe lasciare Torino.