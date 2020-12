Quando la Juventus ha pescato il Porto come prossima avversaria agli ottavi di Champions, la mente di Cristiano Ronaldo sarà andata subito a quel 15 aprile 2009, unico gol del portoghese al Dragao nei sei precedenti di CR7 in casa del Porto. Una sola vittoria e un solo gol, con la maglia del Manchester United, indimenticabile: un missile di destro che gli è valso il premio Puskas come miglior gol dell'anno. Una delle reti più belle tra le 754 nella carriera di Cristiano.