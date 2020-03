Cristiano Ronaldo ha lasciato dieci milioni di euro sul piatto rinunciando a una parte dello stipendio così come i suoi compagni e l'allenatore. Scelta condivisa da tutti per venire incontro alla società in questo periodo delicato per il mondo del calcio ma, soprattutto, per il mondo intero a causa del coronavirus. Nonostante questa rinuncia però CR7 è pronto a raggiungere l'ennesimo traguardo della sua carriera. Nessun dato da aggiornare in campo, stavolta: a fine stagione Ronaldo sarà il terzo sportivo al mondo ad aver guadagnato un miliardo di dollari. Come lui solo il golfista Tiger Woods e il pugile Floyd Mayweather. Gran parte delle entrate nelle casse di Cristiano arrivano da sponsor e partner commerciali. "L'azienda" Ronaldo in tutto il 2019 ha guadagnato circa 100 milioni di euro, secondo solo a Messi che l'anno scorso ne ha presi circa 116.