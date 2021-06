Cristiano Ronaldo rispetta le tradizioni. Anche stavolta, come sempre. Dopo aver saputo del ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid, l'attaccante della Juventus ha mandato un messaggio d'auguri al suo ex allenatore che ricomincerà una nuova avventura sulla panchina delle Merengues, stavolta senza il portoghese. Forse. Già, perché in Spagna già si parla di un possibile tentativo del Real per convincere Ronaldo a tornare insieme ad Ancelotti. Intanto, il giocatore ha scritto all'allenatore così come fa sempre quando Carletto cambia trova una nuova panchina.