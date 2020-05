5









Domenica con i bagagli in mano per Cristiano Ronaldo, che ha risposto tempestivamente alla chiamata a raccolta della Juventus. Così, con gli allenamenti individuali in vista alla Continassa, il portoghese ha programmato il rientro, non senza qualche difficoltà. Infatti, come riporta Calciomercato.com, pochi minuti fa è atterrato a Madeira il jet privato di CR7, dopo le indiscrezioni che sono filtrate precedentemente dalla stampa portoghese che avevano segnalato alcuni problemi.



Innanzitutto, Journal de Madeira ha parlato di come il viaggio fosse pronto e l'aereo già a disposizione. Successivamente, sono arrivate le smentite di TVI, che ha invece raccontato di come le autorità non concedessero prima l'atterraggio in Portogallo, poi quello in Spagna (nell'itinerario di Ronaldo c'era anche un passaggio a Madrid, secondo quanto riferito dal media portoghese). L'impasse sembra essere stata sbloccata, con Ronaldo che potrebbe presto partire da Madeira.



Il giocatore, si ricorda, dovrà comunque sostenere un periodo di isolamento di 14 giorni, come tutti gli altri nove calciatori juventini che ritorneranno dall'estero. Per loro, la società ha messo a disposizione anche una stanza personale al J Hotel.