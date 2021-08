Il Paris Saint-Germain è scatenato. Di acquisti ne ha fatti parecchi e di grande prestigio in questo mercato estivo. Ovviamente il più clamoroso è quello di Lionel Messi. Ma nei piani del PSG ci sarebbero in agenda altre due grandi operazioni, ma non per adesso bensì per l'anno prossimo.Si tratta di Cristiano Ronaldo, in scadenza l'anno prossimo con la Juventus, e di Paul Pogba, in scadenza l'anno prossimo col Manchester United. Lo sostiene la stampa inglese, ripresa da Calciomercato.com.