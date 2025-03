Ronaldo e Nedved si ritrovano in Arabia dopo gli anni alla Juventus: l'abbraccio VIDEO

Il saluto tra Ronaldo e Nedved

Cristiano with Pavel Nedved pic.twitter.com/4s9JRCU4cc — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 7, 2025

Stanno facendo il giro dei social le immagini del saluto tra. L'ex dirigente dellae il fuoriclasse portoghese hanno trascorso diverse stagioni insieme a Torino, anche se ovviamente con vesti differenti e c'è molta stima reciproca. Adesso si trovano tutti e due in Arabia Saudita. Ronaldo come giocatore dell'Al Nassr, dove è ormai da più di due anni mentre Nedved come dirigente dell'Al Shabab, ruolo preso solo nell'ultimo periodo.Le due squadre si sono affrontate nella Saudi League, il campionato arabo e poco prima di entrare in campo, Ronaldo è andato a salutare Nedved, presente nel tunnel. I due si sono abbracciati sorridendo e scambiandosi un breve saluto. Un incontro che ha suscitato forti ricordi tra i tifosi juventini. Il cinque volte Pallone d'Oro è riuscito a segnare nel match il goal del momentaneo 2-1. Insomma, Ronaldo non ha perso l'abitudine del goal come sa bene Nedved, che dopo averlo avuto per tre stagioni dalla sua parte, adesso se l'è ritrovato contro.