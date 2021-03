Al di là di tutte le valutazioni che si possono fare sull'incidenza di Cristiano Ronaldo nel rendimento della Juventus, soprattutto per quanto riguarda l'essere venuto meno in una sfida da dentro o fuori in Champions League, l'apporto di CR7 alla causa juventina è sempre impressionante. Su 54 gol segnati dalla Juve in questo campionato, Ronaldo ne ha realizzati 23: il 42,59%!

Con queste 23 reti il fuoriclasse portoghese è in testa alla classifica cannonieri di Serie A. Le ha messe a segno in 23 presenze. Sì, un gol a partita!