"Cristiano Ronaldo ha segnato 29 gol in Serie A, dei 59 messi a segno dalla Juventus nell'anno 2020: il 49% del totale. È la percentuale più alta per un giocatore presente sia nella stagione scorsa che in quella in corso."

Questa è la statistica Opta diffusa oggi su CR7. L'ennesima fotografia della rilevanza e dell'impatto del fuoriclasse portoghese sulla Juve. E il suo apporto va anche al di là dei freddi (anzi, caldissimi) numeri. Leader dentro e fuori dal campo. Verso record sempre nuovi e sempre più importanti.