Leo Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra. Un sogno non impossibile. Come riporta il giornalista spagnolo ​Guillem Balague, che ha scritto anche la biografia dello stesso CR7, non è escluso che Leo possa lasciare il Barcellona al termine della stagione. Per vederlo nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo, però, servirà un super investimento da parte di una potenza economica della MLS oppure del campionato cinese. Difficile che i due possano coesistere in un top club europeo, Juve compresa.