Un solo allenamento in questo sabato, il primo che vedrà sui campi d'allenamento della Continassa anche Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi. I due, dopo le visite mediche, si sono recati al centro di allenamento di Sarri, dove inizieranno la seduta con i compagni, che hanno cominciato con qualche minuto d'anticipo rispetto a loro. Probabile un programma a parte per entrambi, per raggiungere il prima possibile la condizione atletica del gruppo. Domani, domenica 14 luglio, ci sarà invece una doppia seduta. In basso, il video pubblicato dalla Juventus per raccontare il dietro le quinte del ritorno dei due campioni