4









Il collettivo porta in alto una squadra, ma è pur sempre vero che un gruppo è composto da singoli, talvolta decisivi. Dietro i 33 e i 37 punti di Juventus e Inter, che domani si affronteranno a San Siro, c’è tanto da raccontare da entrambe le parti, ma spesso una lunga descrizione può essere riassunta con un nome, decisore in positivo o in negativo. Come Cristiano Ronaldo e Lukaku, garanzia di punti per bianconeri e nerazzurri, o come Dybala e Vidal che, chi per infortuni e chi per prestazioni sciagurate, non hanno spostato l’ago della bilancia. Pirlo e Conte si sfideranno per la prima volta in carriera da tecnici, schierando tutti i loro giocatori top e sperando che sia la serata giusta per chi ha disputato una stagione da flop



Sfoglia la gallery per vedere i TOP e FLOP di Juventus e Inter