Cristiano Ronaldo ha postato oggi su Instagram una foto, che vi abbiamo prontamente segnalato, in cui si vede CR7 in bella posa a bordo vasca con sorriso smagliante, mentre si gode il suo "isolamento dorato". Tra i commenti, è apparso particolarmente gustoso quello del compagno alla Juventus Merih Demiral. Mostrando un certo spirito goliardico, il difensore turco ha così commentato: "Frate fai un po’ di palestra ne hai bisogno, soprattutto sulle gambe". Il tutto seguito da numerose emoji della risata. In attesa di tornare a sfidarsi in allenamento e la goliardia esprimerla di persona.