Paolo Di Canio ha commentato a Sky Sport la questione punizioni in casa Juventus legata a Cristiano Ronaldo: “Ci vorrebbe la forza della squadra, del gruppo e dell’allenatore per dire a Ronaldo qualcosa sulle punizioni. Da determinate zone del campo ci sono giocatori che calciano bene, possono portare alcuni giocatori a far male. Bonucci e Chiellini sanno saltare. Una volta, se la palla è un po’ defilata, va messa sul dischetto. Ma lì deve essere lo status dell’allenatore che lo convince”.