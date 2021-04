1









Sei partite. Per capire, capirsi e soprattutto decidere. Anche se in realtà, Cristiano Ronaldo, una scelta sul suo futuro l'avrebbe pure fatta: se dovesse arrivare un'offerta importante, e non solo dal punto di vista economico, le valigie nella sua casa di Torino si riempirebbero magicamente e il primo volo verso l'estero sarebbe presto organizzato.



SOGNO MADRID - Nell'edizione odierna, Gazzetta parlava di un CR7 ai margini della Juventus, chiaramente per sua volontà: non segna e non fa segnare, pretende tutta la luce quando pure il sistema di illuminazione bianconero fa le bizze (e ormai da oltre un anno). Ma da dove arriva tutta questa difficoltà nell'essere felici? Naturalmente dai risultati. Ma anche da quei mandati 'a vuoto' affidati a Jorge Mendes, il super agnete, affinché si potesse concretizzare un nostalgico ritorno. Dove? A Madrid, principalmente. E se Florentino non vuole accoglierlo - alle cifre di Ronaldo -, anche Manchester può andare più che bene. EUROPA LEAGUE - La Juve in Europa League sarebbe una Juve certa di perdere Cristiano Ronaldo. Ma la Juve della prossima stagione sarà certamente una Juve diversa da questa, negli uomini e nelle intenzioni. Il portoghese può farne ancora parte, a prescindere dal piazzamento finale? Sì, ma solo in mancanza di alternative, da una sponda e dall'altra. Ci sono matrimoni falliti per molto meno.