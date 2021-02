Condividiamo con voi due dati interessanti su Cristiano Ronaldo, prendendo spunto dalla sua performance in Juventus-Crotone:



- CR7 è il giocatore ad aver segnato, in questa stagione, il maggior numero di doppiette nei 5 top campionati d'Europa: ben 7, contro Roma, Spezia, Cagliari, Genoa, Parma, Udinese e per l'appunto Crotone. Alle quali possiamo aggiungere quella in Champions League contro il Barcellona.

- Ronaldo non segnava due gol di testa in una sola partita da Siviglia-Real Madrid del 2 maggio 2015, quando mise a segno una tripletta (in mezzo alle due incornate vincenti, fece una correzione volante da pochi passi con la gamba sinistra)